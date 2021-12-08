Россияне потратили на покупку новых автомобилей в октябре более 250 млрд рублей

Рост при этом в как в денежном, так и в количественном эквиваленте показали в октябре только китайские и российские марки Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам октября 2021 года. По данным исследования, этот показатель составил 253 млрд 661,9 млн рублей, что почти на 7 млрд рублей меньше, чем месяцем ранее (в сентябре – 260 млрд 653,7 млн рублей). Иными словами, это та сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин в октябре. При этом всего их было куплено 122 тысячи единиц (в сентябре – 116,2 тыс. шт.). В разрезе сегментов больше всего средств россияне потратили на кроссоверы и внедорожники (68% финансовой емкости рынка), а в разбивке по странам происхождения – на европейские марки (37%). При этом рост как в денежном, так и в количественном эквиваленте показали в октябре только китайские и российские марки на фоне падения продаж автомобилей в остальных сегментах. Массовые и премиальные автомобили На долю машин массового сегмента во второй месяц осени пришлось чуть более 70% от всей емкости, что составляет 179 млрд 088,8 млн рублей. Оставшиеся примерно 30% были потрачены на покупку автомобилей премиум-сегмента (74 млрд 573,1 млн рублей). При этом в количественном соотношении доля продаж в сегменте массовых и премиальных составила 90% к 10%.

SUV остается крупнейшим сегментом рынка Крупнейшим сегментом российского авторынка продолжается оставаться SUV: на его долю в октябре пришлось 53% от общих продаж или 64,5 тыс. экземпляров. При этом в денежном выражении кроссоверам и внедорожникам принадлежит еще большая доля финансовой емкости рынка – 68% или 172 млрд 250,2 млн рублей. Второй по численности сегмент – это автомобили В-класса. Но если «в штуках» по итогам октября они занимают 34%, то «в деньгах» – 16%. Это составляет 41,2 тыс. единиц и 41 млрд 607,4 млн рублей соответственно. Как отмечает руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов, такое различие в долевом соотношении связано со средневзвешенной ценой. «В сегменте SUV средневзвешенная цена заметно выше, чем в целом по рынку, а в сегменте В, наоборот, ниже. Отсюда и более существенный перекос по финансовой емкости (чем по продажам) в сторону кроссоверов и внедорожников», – объясняет эксперт.

Что касается других сегментов российского авторынка, то на их долю в октябре пришлось в общей сложности 16% или почти 40 млрд рублей. Причем только автомобилям D-класса (17 млрд 211 млн рублей) удалось преодолеть 5%-ный рубеж. У остальных сегментов эти показатели находятся ниже указанных значений. Европейские марки вновь в лидерах Как и прежде, больше всего денег у россиян уходит на автомобили европейских марок. Так, в октябре на их долю пришлось 37%, что составило 93 млрд 856,4 млн рублей. На новые легковые машины японских бендов было потрачено почти 61 млрд рублей: это примерно четверть (24%) финансовой емкости рынка. 19% всех денег было отдано на покупку машин корейских марок (48 млрд 355,9 млн рублей).

Практически столько же в октябре потратили россияне суммарно на китайские и отечественные автомобили. Как и месяцем ранее, тут наблюдается небольшой перевес в сторону «китайцев» – 24,6 млрд и 24,5 млрд рублей соответственно. И наконец, в очередной раз меньше всего денежных средств было потрачено на машины американских брендов. В октябре нынешнего года этот показатель составил всего лишь 1,4 млрд рублей, т.е. менее 1% от общей емкости. Это объясняется с тем, что «американцы» имеют наименьшую долю на нашем рынке. Китайские и российские бренды наращивают долю Стоит отметить, что доля «китайцев» в финансовой емкости рынка продолжила рост: если в сентябре она составляла 8%, то в октябре – уже 10%. Больше средств потратили россияне в октябре (по сравнению с сентябрем) и на машины российских марок: также 10% от общей финансовой емкости рынка (месяцем ранее них приходилось 7%). Аналогичная ситуация и в продажах: доля китайских брендов в октябре по сравнению с сентябрем выросла – с 10% до 11%, российских – с 16% до 22%. При этом доля остальных сегментов как в денежном, так и в количественном эквиваленте в октябре продемонстрировала спад по сравнению с первым месяцем осени. Доля европейских марок в денежном выражении снизилась с 38% до 37%, в количественном – с 28% до 25%; корейских – с 20% до 19% в деньгах и с 27% до 24% – в штуках; японских – с 26% до 24% в денежном эквиваленте и с 19% до 18% в количественном. И наконец, «американцы» также потеряли в доле: с 1,5% до 0,6% – в деньгах и с 0,6% до 0,2% – в штуках.

По мнению эксперта маркетплейса по покупке и продаже автомобилей Банкавто Дениса Мавланова, на фоне продолжающего дефицита новых машин текущие тенденции вполне объяснимы. «В октябре мы продолжили наблюдать падение объемов авторынка России четвертый месяц подряд. Главная причина происходящего все та же: марки, обеспечивающие на нашем рынке ключевые объемы продаж, продолжили испытывать острый дефицит автомобилей и вновь отчитались о снижении показателей. Между тем, российская LADA, несмотря на падение продаж в октябре по отношению к уровню годичной давности, смогла продемонстрировать их рост относительно сентября. Склады популярной марки начали заметно пополняться еще в первой половине октября. Кроме этого, поставил рекорд продаж за 6 лет работы в России бренд Haval. Да и другие «китайцы» – Chery и Geely – смогли использовать дефицит в прочих брендах себе на пользу: первая марка нарастила продажи в октябре в 2,8 раза, вторая – в 1,5 раза. На этом фоне известие об очередном локдауне в последней декаде месяца подтолкнуло немало покупателей к приобретению заветного автомобиля с учетом существующего на рынке предложения».