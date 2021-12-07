Kia показала компактный минивэн Carens

Компания Kia опубликовала первые официальные изображения компактного минивэна Carens нового, четвертого поколения. Премьера новинки состоится 16 декабря в Индии, а продажи стартуют в первом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый Kia Carens создавался специально для индийского рынка с учетом растущих запросов и потребностей современных семей. Компактный трехрядный минивэн предложит высокий уровень отделки салона, функции интеграции автомобиля с информационными сетями и устройствами.

Дизайн нового Kia Carens выполнен в стилистике кроссоверов: фирменная решетка радиатора Kia «Улыбка тигра» (Tiger Face) получила современное исполнение, а также эффектно акцентирована решетка нижнего воздухозаборника. Внешний вид также отличают светодиодные фары и дневные ходовые огни.

Что касается интерьера, передняя панель с футуристичным дизайном как будто огибает водителя и переднего пассажира. Хромированные элементы в отделке дверей усиливают ощущение премиального качества. В центре передней панели расположена навигационная система с функциями телематики (AVNT), имеющая дисплей с диагональю 10,25“.

Напомним, компактный минивэн Carens станет четвертой моделью Kia на рынке Индии. Первой моделью Kia, выпускающейся на территории этой страны, стал компактный кроссовер Seltos. Также на индийском рынке компания сегодня предлагает кроссвэн Carnival и субкомпактный кроссовер Sonet. Последний меньше чем за год стал одним из самых продаваемых компактных кроссоверов в Индии, а объем продаж модели превысил отметку в 100 тыс. экземпляров.

На сегодняшний день Kia India занимает четвертое место среди автомобильных компаний на рынке Индии и стала самым быстрорастущим автопроизводителем, достигнув отметки в 300 тыс. проданных автомобилей менее чем за два года деятельности. В 2019 году Kia открыла собственный завод в регионе Анантапур, инвестиции в создание которого составили 1,1 млрд долларов США. Ежегодно завод в Анантапуре способен выпускать приблизительно до 300 тыс. автомобилей. При проектировании производственных линий этого предприятия брался в расчет и выпуск полностью электрических и гибридных автомобилей, который начнется в будущем. Дилерская сеть Kia в Индии на сегодняшний день насчитывает более 300 точек.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Kia