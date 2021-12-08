Стало известно, какие новинки будут производиться на АВТОВАЗе в 2022 году

АВТОВАЗ в мае 2022 года планирует начать производство седана Renault Logan третьего поколения, построенного на платформе CMF-B LS. А в июне на конвейере предприятия должен появиться новый Sandero Stepway, пишет портал Drom.ru со ссылкой на производственный план АВТОВАЗа. Сроки начала производства хэтчбека Renault Sandero не указаны, хотя в годовом плане эта модификация присутствует. А вот седан в модификации Cross (Logan Stepway) там не упомянут, поэтому не исключено, что этой версии в России больше не будет. Третье поколение Renault Logan придет в Россию с турбированным двигателем TCe объемом 1 л и мощностью 91 л.с.

Другой новинкой АВТОВАЗа в 2022 году станет рестайлинговая LADA Vesta FL, подготовка к серийному производству на предприятии «ЛАДА Ижевск» вовсю ведется. Однако, по данным источников паблика Avtograd news, из-за того, что в обновленной «Весте» стало больше электроники, начало массового производства новинки может быть отложено на более поздний срок, учитывая сохраняющийся дефицит по данным позициям. Что касается новой LADA Granta, данный проект по ряду причин вовсе сдвинулся на 2023 год. В пресс-службе АВТОВАЗа на запрос агентства «АВТОСТАТ» о планах на 2022 год не ответили.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: АВТОВАЗ