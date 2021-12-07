Продажи китайских автомобилей в России установили исторический рекорд | АВТОСТАТ

Продажи китайских автомобилей в России установили исторический рекорд

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Продажи китайских автомобилей в России установили исторический рекорд

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год
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Автопроизводители из КНР ставят новые рекорды на российском рынке, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, за 11 месяцев 2021 года в нашей стране, по данным АЕБ, уже реализовано 103 384 новых автомобиля китайских марок – в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом ранее максимальный результат их продаж был зафиксирован в 2013 году – 100 тысяч единиц. Как итог, достигнутый уровень является историческим.

Эксперты агентства отмечают, что 87% от общего объема реализации «китайцев» в нынешнем году приходится всего лишь на три марки. Лидирует здесь Haval с показателем 34 765 штук, что 2,3 раза превосходит результат января – ноября 2020-го. На втором месте – Chery (32 883 шт.; рост в 3,5 раза), на третьем – Geely (22 479 шт.; +63%).

Напомним, что продажи китайских автомобилей в России в течение 2021 года ежемесячно демонстрируют рост, а весь рынок с июля показывает падение. Так, в ноябре реализация «китайцев» увеличилась на 99%, а рынок в целом снизился на 20%. Одной из причин такой ситуации эксперты агентства считают нехватку автомобилей, с которой из-за дефицита полупроводников столкнулись дилеры других марок, в то время как у «китайцев» таких проблем практически нет.

«Если вы хотите купить новый автомобиль, сегодня у вас, как правило, есть два пути. Первый – ждать его несколько месяцев. Второй – купить сразу, но переплатить 20 – 30% за «допы». Впрочем, есть и третий путь – пойти к дилерам китайских производителей, и тогда с большой долей вероятности вы скоро станете обладателем автомобиля. Если смотреть на итоги продаж в ноябре, мы видим, что упали почти все ведущие бренды, а «китайская тройка» растет. Причем такая ситуация происходит на протяжении последних нескольких месяцев», - считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

Таким образом, учитывая текущий тренд, доля китайских производителей на российском авторынке в 2021 году должна превысить 7%. И это будет в 2 раза больше, чем в 2020 году.

О том, что будет с авторынком далее, какие тренды будут задавать его развитие – об этом и многом другом расскажут наши эксперты в рамках онлайн-конференции Autostat Analytic Day, которая состоится 15 декабря. Подробности и регистрация – тут.

Фото: Haval

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиипродажикитайские автомобилиcherygeelyhaval

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