АВТОВАЗ отзывает LADA Largus из-за возможного перетирания топливного шланга | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ отзывает LADA Largus из-за возможного перетирания топливного шланга

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АВТОВАЗ отзывает LADA Largus из-за возможного перетирания топливного шланга

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АВТОВАЗ отзывает автомобили LADA Largus для проверки топливного трубопровода на наличие вредных контактов. Отзыв касается машин с двигателем ВАЗ 21129 (1.6 л, 106 л.с.), выпущенных в 2017 - 2018 годах, сообщает портал «Лада.Онлайн». Все необходимые работы в рамках данной отзывной кампании будут выполнены официальным дилерским центром LADA бесплатно и за счет изготовителя АО «АВТОВАЗ».

Кстати, в конце 2020 года АВТОВАЗ отзывал автомобили LADA Vesta и XRAY из-за возможного перетирания топливного шланга, однако это было замечено на двигателе ВАЗ 21179 (1.8 л, 122 л.с.).

Напомним, в марте 2021 года в продажу поступил обновленный LADA Largus. Внешний вид автомобиля отличают оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Что касается изменений в салоне, LADA Largus получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, а также передние сиденья с развитой боковой поддержкой. Базовое оснащение дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

Обновленный LADA Largus получил модернизированный базовый мотор (1,6 л, 8 клапанов), чья мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту. Также для LADA Largus предлагается двигатель 1.6 л мощностью 106 л.с. Все двигатели потребляют бензин с октановым числом 92 и работают в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля и задними барабанными тормозами.

Семейство автомобилей LADA Largus включает три модели: пассажирский универсал (от 812,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении), Cross-версию (от 982,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении) и фургон (от 810,9 тыс. руб.).

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазотзывladalada largus

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