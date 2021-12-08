КАМАЗ в ноябре 2021 года увеличил производство на 21%

КАМАЗ в ноябре увеличил производство на 20,6%, выпустив 4152 машинокомплекта По итогам одиннадцати месяцев 2021 года с конвейера предприятия сошло 39658 грузовых автомобилей, что на 20,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, КАМАЗ не останавливал производство автомобилей в период с 30 октября по 7 ноября, объявленный в России нерабочим. Как отмечают на предприятии, такое решение принято с учетом высокого процента вакцинации персонала завода (свыше 75% сотрудников), а также благодаря принятым в компании эффективным противоэпидемическим мерам и низкой заболеваемости COVID-19.

Стоит отметить, что в отчетный период КАМАЗ вышел на темп производства на уровне 200 автомобилей в сутки – это на 15 машин больше, чем завод выпускал в начале года. Предприятие запланировало дальнейший рост суточного выпуска автомобилей, что связано с высоким спросом на грузовики «КАМАЗ» со стороны потребителей. Завод уже начал контрактовать грузовики на следующий год и на сегодняшний день обеспечен заказами до середины 2022 года.

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Фото: КАМАЗ