Infiniti с начала года увеличил продажи в России на 4%

Российские дилеры Infiniti по итогам одиннадцати месяцев 2021 года реализовали 1724 автомобиля, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Infiniti на российском рынке в январе-ноябре стал кроссовер QX50, чьи продажи снизились на 9% и составили 780 машин. Второе место занял внедорожник QX80 с показателем 646 реализованных автомобилей (+27%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре российские дилеры Inifiniti начали продажи нового купе-кроссовера Infiniti QX55 – наследника модели Infiniti FX. Стоимость новинки составляет от 4 млн 170 тыс. рублей до 4 млн 695 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Автомобиль предлагается в России с безальтернативным 2,0-литровым двигателем VC-Turbo мощностью 249 л.с.

Кроме того, в первой половине 2022 года на российском рынке появится премиальный кроссовер Infiniti QX60 нового поколения, мировая премьера которого состоялась в июне этого года. Более подробная информация о ценах и комплектациях новинки для российского рынка появится ближе к началу продаж.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Infiniti