Фургон LADA Largus получил камеру заднего вида

На коммерческих фургонах LADA Largus Van появилась новая опция – камера заднего вида. Система устанавливается на автомобили в комплектации Comfort c пакетами Multimedia и Multimedia Plus стоимостью от 947 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Камера, выводящая изображение на экран мультимедиа, смонтирована на левой створке распашной двери грузового отсека. Улучшение обзора назад особенно актуально для цельнометаллического фургона: в комплексе с задними датчиками парковки камера помогает в повседневных рабочих поездках, связанных с парковкой в стесненных городских условиях.

Напомним, обновленный фургон LADA Largus поступил в продажу в начале 2021 года. На сегодняшний день частным и корпоративным клиентам реализовано более 6000 этих автомобилей. В ходе модернизации фургон получил более современный дизайн передней части кузова, сиденья с развитой боковой поддержкой, а также новые опции: мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, мультируль, центральный подлокотник с боксом для хранения, трехступенчатый подогрев передних сидений, круиз-контроль.

Обновленный LADA Largus получил модернизированный базовый мотор (1,6 л, 8 клапанов), чья мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту. Также для LADA Largus предлагается двигатель 1.6 л мощностью 106 л.с. Все двигатели потребляют бензин с октановым числом 92 и работают в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля и задними барабанными тормозами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», битопливная модификация, способная потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан), вернется в гамму LADA Largus в первом квартале 2022 года. Прибавка в цене относительно бензиновой машины превысит 200 тыс. рублей (эта сумма компенсируется госсубсидией).

Фото: АВТОВАЗ