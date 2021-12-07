Volvo рассказала о новинках для России в 2022 году

Компания Volvo в первом квартале 2022 года планирует начать продажи в России обновленного среднеразмерного кроссовера XC60, а ориентировочно во втором квартале на российском рынке ожидается полностью электрический кроссовер XC40 Recharge. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volvo Car Russia.

Полноприводный Volvo XC40 Recharge обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры Volvo реализовали 8451 автомобиль, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Самой продаваемой моделью Volvo в нашей стране стал среднеразмерный кроссовер ХС60.

А как в России развивается сегмент электромобилей? Какие марки и модели представлены на нем сегодня? Что говорят эксперты о перспективах развития этого рынка? Вся информация по этой теме содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Volvo