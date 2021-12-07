Renault анонсировала новый кроссовер Austral

Компания Renault анонсировала премьеру нового кроссовера – она состоится в начале 2022 года, – заодно раскрыв его название. Модель, которая заменит в европейской линейке устаревший Kadjar, получит имя Austral. Название происходит от латинского слова australis (в переводе – «южный») и присутствует в том или ином виде во многих европейских языках, включая французский. Старт продаж Renault Austral в Европе состоится весной следующего года, сообщает портал Motor.ru.

Предполагается, со сменой поколения и новым именем изменится и позиционирование кроссовера: он получит оригинальный и более спортивный кузов. В основу Austral ляжет платформа CMF-C от актуального Qashqai, а дизайн будет выполнен с оглядкой на недавний Renault Megane E-Tech.

Не исключается и появление полностью электрического Austral, построенного на архитектуре CMF-EV. По предварительным данным, такой электрокар будет комплектоваться батареей емкостью 87 киловатт-часов, одного заряда которой хватит на 500 км. Скорее всего, модель не появится на рынке раньше 2023 года.

Renault Kadjar актуального поколения присутствует на европейском рынке шесть лет и построен на «тележке» предыдущего Nissan Qashqai. В России модель не представлена, так что и Austral, скорее всего, ждать не стоит.

Напомним, в настоящее время российская линейка SUV от Renault включает кроссоверы Duster и Kaptur, а также купе-кроссовер Arkana, которые производятся на заводе компании в Москве. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры Renault реализовали 119503 автомобиля, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,3% против 8,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до 2025 года компания Renault планирует представить в России пять новинок, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Первой из них стал внедорожник Renault Duster нового поколения, который поступил в продажу в марте этого года. Кроме того, Renault планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Также компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

Наличие всех новых автомобилей Renault у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Renault