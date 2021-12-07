ГИБДД напоминает о сроках регистрации автомобиля после его покупки

Ровно 10 дней дается хозяину автомобиля на то, чтобы зарегистрировать его в ГИБДД после покупки. Нарушил сроки - придется платить штраф. Ну, а пока вы не оформили регистрацию - при себе необходимо иметь весь пакет документов, подтверждающий ваше право собственности на автомобиль. Если вы за рулем незарегистрированной машины – конечно, у вас еще должны быть с собой полис ОСАГО и водительские права.

Столичная ГИБДД в соцсетях напомнила, что за управление транспортным средством, которое не оформлено должным образом, предусмотрена административная ответственность, и можно даже лишиться водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Ну, а мы, в свою очередь, напоминаем, что быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».