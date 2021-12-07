Эксперты рассказали, как россиянам купить автомобиль в Белоруссии

Граждане России, которым отказали в продаже нового автомобиля в белорусских дилерских центрах, в качестве альтернативы могут оформить покупку на родственника или знакомого с местным гражданством. Как пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Ромир», одна из причин, по которой россияне готовы ехать за автомобилем в соседнюю страну – возможность приобрести его без дополнительного оборудования. Согласно полученным данным, в России в 39% случаев безальтернативно предлагают автомобиль с наценкой за него. «В Белоруссии такая проблема не наблюдается. Дилерские центры практически всех марок предлагали автомобиль из наличия или под заказ без установленного дополнительного оборудования», – говорится в исследовании.

Напомним, ранее автодилеры в Белоруссии рассказали о запрете продавать новые машины клиентам из России. Именно на этот рынок в попытке сэкономить на покупке новых автомобилей и не доплачивать за дорогостоящие навязанные опции переключились российские покупатели. В свою очередь, в Российской ассоциации автодилеров (РОАД) заверили, что не располагают информацией о договоренности российских и белорусских дилеров о введении запрета на продажу россиянам машин. «Считаем такую договоренность невозможной в условиях конкурентного рынка», – заявили в РОАД.

Между тем, авторынок в Белоруссии сильно зависит от российского авторынка с точки зрения поставок новых автомобилей, как по официальным, так и по неофициальным каналам дистрибуции, отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, после кризиса 2010 года, когда продажи автомобилей в стране упали до 12,9 тыс. экземпляров, белорусский авторынок в период с 2013 по 2017 годы сумел восстановиться до уровня 25-30 тыс. штук. Улучшение экономических условий в сочетании с резким сокращением «серого» рынка привело к официальной регистрации почти всех новых транспортных средств. В результате продажи новых автомобилей ежегодно обновляли рекорды, достигнув в 2019 году отметки в 65,1 тыс. единиц. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 белорусский авторынок значительно снизился (53,5 тыс. шт., -17,8%), и в 2021 году негативная динамика продолжилась. За восемь месяцев текущего года продажи составили 30 тыс. машин, что на 16,1% ниже показателя за аналогичный период 2020 года.

А какие новые автомобили имеются в наличии у официальных дилеров в России? Информацию об этом можно найти на сайте «Цена Авто».