ТОП-10 самых продаваемых LCV в России по итогам ноября 2021 года

Самой популярной моделью в сегменте LCV по итогам ноября остается «ГАЗель», чья реализация снизилась на 8% до 4371 автомобиля. Второе место занял Ford Transit с показателем 2123 машины, что на 74% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показал фургон LADA Largus – 1687 проданных автомобилей (+76%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Спрос на ГАЗ «Соболь» вырос на 36% до 1057 машин. Далее идет семейство УАЗ СГР, продажи которого составили 969 единиц (-35%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 293 экземпляра, что на 3% хуже прошлогоднего показателя. Микроавтобус Peugeot Traveller нашел 226 покупателей – на 16% больше, чем годом ранее. Реализация семейства Volkswagen Transporter/Caravelle снизилась на 28% и составила 218 машин. Среднеразмерные микроавтобусы и фургоны Peugeot Expert были проданы в количестве 175 единиц, что в 2,5 раза превышает результат годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей LCV в России по-прежнему микроавтобус Hyundai H-1 с показателем 163 реализованных машины (рост 2,6 раза).

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Фото: ГАЗ