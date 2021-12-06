Какими автомобилями выгоднее владеть в России?

15 декабря в рамках онлайн-форума Autostat Analytic Day впервые в России состоится награждение победителей премии «Стоимость владения автомобилем-2021» (ТСО - Total Cost of Ownership), учрежденной экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Исследование, которое провели наши эксперты в рамках Премии, охватывало легковые автомобили, официально продаваемые в нашей стране. По его итогам был составлен рейтинг моделей, владеть которыми наиболее выгодно. Методика оценки учитывала основные расходы, которые падают на плечи россиянина вместе с покупкой автомобиля – страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо – в зависимости от условий и региона эксплуатации.

Подробнее о том, какие еще факторы учитывались экспертами, какие параметры они принимали во внимание при составлении рейтинга, рассказывает Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ»:

- При расчете премии оценивалась стоимость владения автомобилей наиболее популярных модификаций 33 брендов. Всего в рейтинге приняли участие более 150 моделей и 370 модификаций. Итоговый результат по модели учитывает региональные особенности стоимости владения и объемы продаж каждой модификации. Основными параметрами для расчета были взяты: период владения автомобилем – 3 года, суммарный пробег – 45 000 км, возраст владельца – 35 лет, стаж вождения – 10 лет.

Какими же автомобилями наиболее выгодно владеть? Об этом станет известно совсем скоро: 15 декабря на форуме Autostat Analytic Day мы объявим результаты Премии.

Но и это еще не все! Также эксперты подведут итоги авторынка в 2021 году и поделятся прогнозами на 2022 год. Чтобы узнать более подробную информацию о предстоящей конференции и зарегистрироваться для участия в ней, достаточно пройти по ссылке.