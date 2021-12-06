ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам ноября 2021 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в ноябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6513 автомобилей, что на 15% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Второе место занял внедорожник Renault Duster с показателем 4436 проданных машин (+28%). Далее идет семейство внедорожников LADA Niva, разошедшееся тиражом в 3618 экземпляров (-37%). Четвертый результат показал кроссовер Toyota RAV4 – 3366 автомобилей, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз новый компактный кроссовер Haval Jolion, чьи продажи составили 2340 машин.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам ноября также вошли Chery Tiggo 4 (2217 шт., рост в 3,6 раза), Renault Kaptur (2087 шт., +3%), Mazda CX-5 (1975 шт., -11%), Nissan Qashqai (1885 шт., +2%) и Nissan X-Trail (1875 шт., -1%).

Стоит отметить, что по итогам одиннадцати месяцев 2021 года лидером среди моделей SUV является Hyundai Creta с показателем 65000 реализованных машин (-2%). Далее следуют внедорожник LADA Niva, разошедшийся в количестве 45883 единиц (+34%) и Renault Duster, продажи которого составили 37138 автомобилей (+33%).

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Фото: Hyundai