«Группа ГАЗ» вышла на рынок Австралии

«Группа ГАЗ» начала продажи в Австралии полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next», который стал первой моделью компании на местном рынке и предлагается под брендом «GAZ Trackmaster». Продажи автомобиля начались с модификации с однорядной кабиной, в дальнейшем планируется поставка «Садко Next» с двухрядной кабиной, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Модель прошла сертификацию и испытания на соответствие австралийским требованиям к конструкции автомобиля, которые близки к сертификационным требованиям ЕС.

На рынок Австралии, страны с левосторонним движением, машины идут в версии с правым расположением руля. Продажи и сервисное обслуживание организованы в сотрудничестве с австралийской компанией «Australian adventure vehicles 4x4» («AAV 4x4»), специализирующейся на доработке и реализации внедорожных автомобилей.

«Мы начали продажи с нашей целевой аудитории – любителей путешествий. Затем хотели бы перейти в сектор госзаказчиков, предлагать автомобили более крупным корпоративным клиентам. Также видим интерес к грузовикам ГАЗ со стороны других австралийских производителей специальных надстроек», – рассказал директор компании «AAV 4x4» Бретт Болтон.

В свою очередь, директор по экспорту «Группы ГАЗ» Леонид Долгов отметил, что внедорожная техника востребована во многих регионах Австралии, и «Садко Next» будет интересен как частным владельцам, так и различным компаниям, муниципальным организациям, спасательным службам.

Грузоподъемность «Садко Next» – до 3 тонн (по шасси). Автомобиль способен буксировать прицеп полной массой до 2,56 тонны. Высокоэластичный дизельный двигатель ЯМЗ-534 позволяет развивать высокий крутящий момент даже при движении с минимальной скоростью. Максимальная мощность двигателя – 149 л.с., максимальный крутящий момент – 490 Нм. «Садко Next» получил интегрированное рулевое управление вместе с новой передней подвеской с тонкими листовыми рессорами, а также полностью пневматическую тормозную систему. Автомобиль имеет просторную кабину с подпружиненным анатомическим сиденьем водителя, которое регулируется в зависимости от веса, а также электрические стеклоподъемники и зеркала с подогревом, которые входят в стандартную комплектацию.

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Фото: «Группа ГАЗ»