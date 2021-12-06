Судьба техосмотра все еще под вопросом: могут поднять цены и увеличить число категорий

8 декабря будет в очередной раз решаться дальнейшая судьба техосмотра транспорта в России. Прошел месяц с первого прочтения законопроекта депутатами, теперь они должны учесть поправки. И то, что в первом чтении документа большинство высказалось за отмену техосмотра для легковых автомобилей, которыми владеют физлица – еще не окончательно.

На данный момент известно, что ряд предложений по совершенствованию законопроекта накопился у операторов техосмотра. Так, они предлагают убрать государственное регулирование цен на предоставление услуги по диагностике неисправностей. Операторы уверены, что рынок лучше отрегулирует параметры стоимости в разных регионах. На данный момент многие считают нерентабельным оставаться работать в данном сервисе: оборудование и получение аккредитации требует слишком больших вложений, которые не будут покрываться клиентской оплатой.

Как сообщает Autonews.ru, из зарегистрированных на 1 марта 2021 года 5168 пунктов техосмотра на 14 октября всего 415 компаний подали заявление на проведение проверки и получение аккредитации – это всего 8% от их общего количества. Остальные пока выжидают и во многом их решение – оставаться ли на рынке этих услуг вообще – зависит от того, что решат в декабре депутаты.

Кроме всего прочего, операторы предлагают расширить число категорий транспорта, который должен проходить техосмотр. Например, они считают целесообразным направлять на обязательный техосмотр не только при постановке легкового автомобиля на учет (при смене собственника) и при внесении изменений в конструкцию, после замены основных агрегатов, но и после того, как автомобиль попал в ДТП (при этом направлять на осмотр автомобили всех участников происшествия) или получил штраф от инспектора ГИБДД за управление неисправным транспортным средством. Иначе пункты, оставшись без нормальной загрузки, не смогут оправдать свое существование. А соответственно пострадают владельцы того транспорта, для которого прохождение техосмотра останется обязательным.

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