Объявлена стоимость электрического MINI Cooper SE в России

Российские дилеры MINI начали прием заказов на полностью электрический MINI Cooper SE, производство которого для нашей страны должно начаться на заводе MINI в Оксфорде в марте 2022 года. Предварительная цена модели – 3 млн 600 тыс. рублей, однако, как отмечают в BMW Group Россия, итоговая стоимость автомобилей может измениться в случае увеличения ввозных пошлин и сборов в РФ для электромобилей в 2022 году.

Новый MINI Cooper SE оснащается электрической силовой установкой, которая развивает мощность 184 л.с. и крутящий момент 270 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с. Специальная литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода на одной зарядке от 203 до 234 км (в соответствии с испытательным циклом WLTP). Она расположена под полом, то есть не уменьшает внутреннее пространство, обеспечивая такую же вместимость багажного отсека, как у трехдверного MINI с традиционной силовой установкой. Заряжать аккумуляторную батарею можно от бытовой электросети, с помощью настенного зарядного модуля или общественных зарядных станций. Также предусмотрен вариант быстрой зарядки от сети постоянного тока мощностью до 50 кВт.

Стандартно новый MINI Cooper SE оснащается особой панелью приборов с 5,5-дюймовым цветным дисплеем, интегрированным в черную панель за рулевым колесом. В центре этого полностью цифрового дисплея отображается числовое значение скорости движения, дополненное круговой шкалой. Во время зарядки аккумуляторной батареи на панель приборов выводятся значение запаса хода и уровень заряда в процентах, а также время, оставшееся до полной зарядки высоковольтной аккумуляторной батареи.

В перечень стандартного оборудования MINI Cooper SE включены светодиодные фары, двухзонная автоматическая система кондиционирования, отопитель с тепловым насосом, дополнительный отопитель, электроприводной стояночный тормоз и навигационная система Connected Navigation. Кроме того, электрический хэтчбек получил инновационную систему динамического контроля курсовой устойчивости DSC (Dynamic Stability Control).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: MINI