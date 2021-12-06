ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам ноября 2021 года

Самой продаваемой моделью в России по итогам ноября остается LADA Vesta, чья реализация снизилась на 23% и составила 9035 автомобилей. Второе место заняла LADA Granta с показателем 7231 машина, что на 50% меньше по сравнению с прошлым годом.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за ноябрь 2021 года, лидером среди моделей SUV остается Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 6513 экземпляров (-15%). Четвертый результат показала Kia Rio – 5682 проданных автомобиля (-43%). Спрос на кроссовер Renault Duster увеличился на 28% до 4436 машин.

Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи снизились на 27% до 4255 единиц. Внедорожники семейства LADA Niva выбрали 3618 покупателей – на 37% меньше, чем годом ранее. Реализация кроссовера Toyota RAV4 составила 3366 автомобилей (+2%). Универсал LADA Largus был продан в количестве 3350 штук, что на 8% выше показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России по-прежнему бизнес-седан Toyota Camry с показателем 2630 реализованных машин (+21%).

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ