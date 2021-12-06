Авторынок Литвы в ноябре упал на 55%

Пятый месяц подряд продолжается падение на литовском авторынке. В ноябре в балтийской стране зарегистрировано 2031 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 55,1% ниже, чем в ноябре 2020 года. Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на цифры, предоставленные госпредприятием «Регитра».

Основной причиной такого падения рынка эксперты называют нехватку полупроводников на предприятиях автопрома, что отражается на объемах производства и соответственно поставках автомобилей. При этом отметим, что рынок легковых автомобилей в ноябре снизился на 59,1% до 1770 единиц, а легких коммерческих автомобилей – увеличился на 29,9% до 261 шт.

В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей в Литве, как и в прошлом месяце, лидирует бренд Toyota с результатом 332 проданных экземпляра. На втором месте остался Volkswagen (302 шт.), в тройку лидеров сумела войти Skoda (137 шт.). В премиальном сегменте лидерство по-прежнему у BMW (69 шт.).

В модельном рейтинге ноября на первом месте – немецкий Volkswagen T-Roc, реализованный в количестве 93 экземпляра. В тройку лидеров также вошли Toyota RAV4 (77 шт.) и Volkswagen T-Cross (59 шт.). Отметим, что Fiat 500, который возглавлял модельные рейтинги непрерывно с января по июль, в ноябре не попал даже в ТОП-5. В сегменте легких коммерческих автомобилей первенствовал Fiat Ducato с показателем 71 проданный экземпляр.

Помимо продолжающейся тенденции к падению рынка, в стране также зафиксирован другой тренд – рост продаж электромобилей. В ноябре жители Литвы приобрели 145 электрокаров, что примерно в 3,5 раза больше, чем год назад (43 шт.).

В целом за 11 месяцев 2021 года на литовском авторынке реализовано 32 900 новых легковых машин, что на 15,2% меньше, чем за январь – ноябрь 2020 года (38 820 шт.).

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Фото: t-roc24.ru