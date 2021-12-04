Geely рассказала о новинках для России в 2022 году

Компания Geely во второй половине 2022 года планирует начать продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Geely KX-11, премьера которого состоялась в рамках Шанхайского автосалона в апреле этого года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Джили Моторс», отметив, что с Geely KX-11 марка впервые выйдет в высококонкурентный сегмент D-SUV на российском рынке.

Кроме того, уже в начале следующего года у российских дилеров появится переднеприводная модицикация кроссовера Geely Atlas Pro в оснащении с 1,5-литровым турбированным двигателем и классическим гидромеханическим «автоматом». Напомним, с сентября 2021 года в России начались продажи нового гибридного кроссовера Geely Atlas Pro с полным приводом и системой 48V EMS. Он стал первым автомобилем с технологией «мягкого» гибрида в массовом сегменте. Новый Atlas Pro расширит свою линейку комплектаций за счет появления новых версий. В свою очередь, Geely Atlas, постепенно покинет рынок.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Geely на российском рынке включает купе-кроссовер Tugella, кроссоверы Coolray, Atlas и новый Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Кроме того, осенью 2021 года российские дилеры Geely распродали последнюю партию кросс-хэтчбеков Geely GS. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев 2021 года российские дилеры Geely реализовали 19653 автомобиля, что на 67% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Полный список дилеров Geely (и не только) по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: Geely