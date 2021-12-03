Suzuki в ноябре 2021 года снизила продажи в России на 42%

Российские дилеры Suzuki в ноябре реализовали 500 автомобилей – это на 42% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 8605 машин, что на 21% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в ноябре стал внедорожник Jimny, который был продан в количестве 207 экземпляров (+14%). Реализация компактного кроссовера Vitara снизилась на 69% и составила 175 автомобилей. Кроссовер Suzuki SX4 в прошлом месяце выбрали 118 покупателей, что на 1% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый кроссовер Suzuki S-Cross, премьера которого состоялась в конце ноября, появится на российском рынке во втором квартале 2022 года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Suzuki