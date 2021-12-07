Great Wall представил первую модель нового бренда Salon

Компания Great Wall Motor на прошедшем недавно автосалоне в Гуанчжоу представила первый автомобиль своего нового бренда Salon, который займется производством электрических и водородных моделей премиум-сегмента.

Как пишет портал Wroom.ru, первой моделью нового бренда станет седан Salon Mecha Dragon. Автомобиль, чья длина составляет 5 метров, получил просторный салон и огромный экран медиасистемы на передней панели.

Седан оснащен двумя электромоторами с общей отдачей 544 л.с. и 750 Нм. Емкость тяговой батареи – 115 кВтч, на полной зарядке машина проедет 802 км, а до 100 км/ч разгонится 3,7 секунды.

Также седану Salon Mecha Dragon достались автопилот, который будет иметь сразу четыре лидара, семь камер и двенадцать ультразвуковых радаров, автопарковщик и специальная система для обмена данными с другими машинами и дорожной инфраструктурой.

Серийный выпуск седанов Salon Mecha Dragon планируется начать уже в 2022 году. Дебютная партия будет состоять из 101 экземпляра по цене 76 тыс. долларов.

Какие новинки (в том числе и электромобили) можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: autohome.com.cn

