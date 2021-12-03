Hyundai в ноябре 2021 года снизила продажи в России на 17%

Российские дилеры Hyundai в ноябре реализовали 14395 автомобилей – на 17% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года продажи Hyundai в нашей стране составили 159740 машин (+9%).

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в ноябре стал компактный кроссовер Hyundai Creta, чья реализация снизилась на 15% и составила 6513 автомобилей. На втором месте по популярности идет седан Hyundai Solaris с показателем 4255 проданных машин (-27%). Кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения по итогам прошлого месяца нашел 1564 покупателей (-48%).

Далее следует обновленный кроссовер Hyundai Santa Fе, продажи которого выросли на 23% до 878 автомобилей. Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai по-прежнему седан Elantra, чей результат составил 378 реализованных машин (рост в 9 раз).

Добавим также, что в ноябре на фирменной платформе на сайте бренда клиенты приобрели 420 автомобилей Hyundai. Всего с начала года суммарный объем онлайн-продаж «Хендэ Мотор СНГ» составил 4140 машин.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Hyundai