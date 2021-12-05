Итальянский авторынок в ноябре 2021 года упал на четверть | АВТОСТАТ

Итальянский авторынок в ноябре 2021 года упал на четверть

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Итальянский авторынок в ноябре 2021 года упал на четверть

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Автомобильный рынок Италии в ноябре сократился на 24,6% и составил 104478 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам 11 месяцев 2021 года реализация машин в Италии составила 1 млн 371 тыс. 166 единиц (+8,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в ноябре реализовал 15251 машину (-28,7%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 26,7% и составили 8723 единицы. На третьей строчке идет Toyota с показателем 6437 реализованных автомобилей (-16,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Dacia (6338 шт., +2,4%) и Renault (5842 шт., -37,3%).

Найти эти (и другие) автомобили можно и в России - в салонах проверенных дилеров.

Фото: AutoWP.ru

Источник: АВТОСТАТ

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