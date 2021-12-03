В 2021 году 5-летние автомобили подорожали сильнее 3-летних

В России автомобили в возрасте 5 лет дорожают сильнее 3-летних. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в процессе подготовки обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Так, с января по ноябрь 2021 года средняя цена* легкового автомобиля в возрасте 3 лет выросла на 18%. Применительно к той или иной модели этот показатель заметно отличается. К примеру, если рассматривать самые популярные в нашей стране 3-летки, то среди них наиболее заметно подорожала Kia Rio (на 23%). У 3-летних Hyundai Solaris и Creta, а также Volkswagen Polo, рост средней цены составил 18%, а у LADA Vesta и седана Granta – 16%. Из тех 3-леток, которые прибавили в цене меньше других, стоит отметить, к примеру, Chevrolet Niva (+8%) и Toyota Camry (+9%).

Автомобили в возрасте 5 лет в нынешнем году в среднем стали дороже на 23%. Из наиболее популярных таких машин можно выделить Kia Sportage, который за 11 месяцев подорожал еще сильнее – на 26%. Ford Focus и Volkswagen Tiguan прибавили по 20%, Skoda Octavia – 19%, Renault Duster – 17%, LADA Largus и XRAY – по 16%, Nissan Qashqai – 15%. Из тех 5-летних машин, которые прибавили в цене меньше других, отметим Renault Logan (+9%) или Toyota Corolla (+10%).

Напомним, что в целом по рынку автомобили с пробегом с января по ноябрь 2021 года подорожали в среднем на 34%. Подробная информация о ценах на вторичном рынке содержится здесь.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ