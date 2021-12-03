Kia в ноябре 2021 года снизила продажи в России на 31%

Российские дилеры Kia в ноябре реализовали 14515 автомобилей – это на 31% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года в России было продано 190270 автомобилей Kia, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в ноябре было реализовано 5682 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-43%), сообщает пресс-служба корейской марки. Второе место по объему продаж в линейке Kia в России занял седан бизнес-класса Kia K5, который выбрали 1789 покупателей (-21%). Третий результат показал кроссовер Sportage – 1591 автомобиль (-40%).

Далее следует компактный кроссовер Seltos, который разошелся в количестве 1439 экземпляров (-15%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Kia по-прежнему седан Cerato с показателем 1091 реализованная машина (+2%).

Стоит отметить, что рамный внедорожник Mohave установил абсолютный рекорд по объему месячных продаж за все время официального присутствия бренда на российском рынке – в ноябре было реализовано 187 автомобилей этой модели (+26%).

Добавим также, что в ноябре стартовали продажи обновленного Ceed. За первый месяц продаж клиенты приобрели 544 обновленных хэтчбека и универсала, а общий объем реализации этого семейства по итогам ноября составил 841 автомобиль (+30%).

Во сколько обходится содержание автомобиля Kia (и не только) – можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Kia