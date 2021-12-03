КАМАЗ выводит на рынок малотоннажный автомобиль «Компас»

КАМАЗ в январе 2022 года начнет продажи новой малотоннажной модели «Компас». На начальном этапе новинка будет доступна только в Московском регионе, поскольку он самый емкий, удобен в получении обратной связи и обеспечении запчастями, сервисом, поддержкой. По словам главного конструктора по инновационным автомобилям КАМАЗа Сергея Назаренко, заказчики уже есть, они ждут отгрузки первой партии.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в сдаточном корпусе организовано компактное восьмипостовое конвейерное производство грузовиков «Компас», ежедневно выпускается по два-три автомобиля, но темп сборки будет наращиваться в зависимости от продаж. Уже собрано несколько десятков машин, часть из них передана заводам-изготовителям спецтехники на застройку установок.

В автомобилях «Компас» применена компонентная база от партнера компании с китайского рынка, фирмы JAC. «Путь по привлечению партнера был выбран для сокращения сроков разработки машины и постановки на производство, а также снижения рисков, в первую очередь инвестиционных, – пояснил Сергей Назаренко. – В «Компасе», безусловно, есть элементы и узлы, которые разработали мы, но в целом пока это заимствованная платформа. Перед нами стоит задача локализовать основные узлы и детали в течение ближайших пяти-шести лет до очень высокого уровня с тем, чтобы мы могли с полным правом назвать эту машину камазовской». Однако уже сейчас автомобиль сертифицирован как бренд «КАМАЗ» и будет продаваться через сбытовые и сервисные центры автогиганта.

Проект «Компас» стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» – 11,99 тонны. Это машины развозного класса, предназначены для работы в городе и пригороде, иногда применяются и в междугородних перевозках. Также версии этих автомобилей можно использовать для различных спецнастроек.

«Во втором полугодии 2022 года планируем вывести на рынок более компактные и лёгкие модели «Компас-5» полной массой 5,5 тонны и шеститонник «Компас-6». Они также очень перспективны, как и девятая и двенадцатая модели. Самой легкой машиной в новом семействе будет трехтонник «Компас-3». Мы уже приступили к его разработке, прототип этого авто появится в следующем году, а в серию пойдёт не раньше конца 2023 года», – рассказал Сергей Назаренко.

Среди основных конкурентов «Компаса» на самом КАМАЗе называют «ГАЗель» и «ГАЗон Next», при этом новинка будет стоить дороже примерно на 5%. Как рассказал Сергей Назаренко, чуть более высокая цена компенсируется целым рядом преимуществ «Компаса» перед конкурентами, что и должно обеспечить продажи. Так, в отличие от «ГАЗели» и «ГАЗона Next», у «Компаса» бескапотная компоновка, что повышает маневренность машины, уменьшая радиус поворота при тех же габаритах бортовой платформы. По той же причине у новинки больше внутренний объем кабины, а обзорность лучше. Комплектация «Компаса» тоже немного богаче – кондиционер, к примеру, идет уже в базовом исполнении, тогда как для автомобилей марки ГАЗ это опция. По расчетам КАМАЗа, «Компасы» окажутся экономичнее соразмерных моделей Горьковского автозавода, а показатели грузоподъемности будут выше.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. По словам гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина, КАМАЗа всегда будет клиент, для которого цена будет определяющей.

А вот автомобили поколения К4 будут сняты с конвейера с 2024 года. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д. «К4 закончит свою жизнь в 2023 году. Во-первых, нам не нужен каннибализм внутри одного семейства премиум-класса, поедать друг друга – это ни к чему. Во-вторых, вы знаете, что Axor давно снят с производства Mercedes и поставка комплектующих вызывает довольно большие сложности», – пояснил С.Когогин.

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Фото: КАМАЗ