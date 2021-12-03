«Группа ГАЗ» может запустить массовое производство водородных двигателей через 2,5 года

«Группа ГАЗ» может запустить массовое производство газопоршневого двигателя, работающего на водородном топливе, через 2,5 года. Об этом сообщил генеральный директор «Силовых агрегатов» «Группы ГАЗ» Константин Рухани, добавив, что испытания водородных двигателей планируется завершить через 1,5 года. По его словам, конструкция двигателя на водороде будет близка к конструкции газопоршневого двигателя.

«Мы считаем, что в настоящий момент, если мы придем к стратегии применения газопоршневого двигателя, работающего на водороде, мы можем получить транспортное средство на 30-40% дороже, чем нынешние. Двигатель будет менее требователен к чистоте водородного топлива», – отметил он. При этом электробусы, существующие уже сейчас, дороже дизельных в 2,5 раза, пишет агентство «ТАСС».

Как рассказал К.Рухани, водородный автобус на газопоршневом двигателе значительно дешевле, чем электробус на топливных ячейках. Технология газопоршневого двигателя решает поставленную задачу по снижению углеродных выбросов, но при этом сохраняется синергия с конструкцией и производством выпускаемых CNG двигателей, коробок передач и других компонентных производств, существующих в России.

Напомним, ранее стало известно, что «Группа ГАЗ» разработает первые два образца двигателя внутреннего сгорания на водороде в 2021 году. Также в сентябре на выставке Comtarns 2021 компания презентовала две модели городских водоробусов, которые созданы на базе электробуса и оснащены водородными топливными элементами. Откалиброванный образец городского автобуса с водородным двигателем внутреннего сгорания будет представлен в 2023 году.

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Фото: «Группа ГАЗ»