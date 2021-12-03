Lincoln представил серийную версию седана Zephyr

Компания Lincoln представила на прошедшем недавно автосалоне в Гуанчжоу новый седан Zephyr, разработанный специально для китайского рынка местным научно-техническим центром при участии специалистов калифорнийского подразделения Ford. Так называлась «младшая» модель Линкольна, которая выпускалась с 1936 по 1942 годы, а затем вернулась в 2005 году, чтобы всего год спустя переименоваться в MKZ. Теперь Zephyr реинкарнирован в третий раз – и это первый Lincoln, который будут выпускать на совместном предприятии Changan Ford.

Как пишет портал Motor.ru, автомобиль построен на растянутой платформе модели Focus: у него поперечное расположение мотора, передний привод, стойки Макферсона спереди и многорычажка сзади. Длина седана составляет 4982 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1485 мм, колесная база – 2930 мм. Дизайн серийной версии практически полностью повторяет концепт Zephyr Reflection, за исключением появившихся наружных зеркал.

У седана Zephyr будут два варианта оформления передней части – «спортивное» исполнение подразумевает бампер с воздухозаборниками иной формы. Полоса на радиаторной решетке и эмблема – с диодной подсветкой. Интерьер унифицирован с кросс-лифтбеком Ford Evos: у него такие же 12,3-дюймовый экран панели приборов и гигантский 27-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Двухспицевый руль – с сенсорными кнопками, 8-ступенчатый «автомат» управляется кнопками на передней панели, а мотор безальтернативен – 2,0-литровая «турбочетверка» EcoBoost мощностью 246 л.с.

В будущем возможно появление в гамме подзаряжаемого гибрида. С места до «сотни» Zephyr разгоняется за 6,8 секунды. В списке оснащения заявлен автопилот CoPilot-360 второго уровня автономности. Продажи в Китае начнутся в первом квартале 2022 года, на других рынках новый Lincoln не появится. Стоимость новинки составит от 40 до 54 тыс. долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно от 3 до 4 млн рублей.

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Фото: Lincoln