С 1 марта 2022 года – новые правила в получении медицинских справок для автомобилистов

Меньше трех месяцев осталось до внедрения в России новых правил для получения медицинской справки водителями. С 1 марта 2022 года, согласно приказу Минздрава (от 30 ноября 2021 года), врачи, проводящие «водительский» медосмотр, получат право выявлять «подозреваемых» в алкоголизме и употреблении наркотиков, а также тех, кто имеет заболевания, не совместимые с вождением (в некоторых случаях речь идет лишь об ограничении категории). Такие люди будут направляться на дополнительные анализы. Получение медицинской справки для них увеличится в цене значительно.

Приказ дает ответы на три самых главных вопроса:

Кто проходит медкомиссию? Новички, которым справка нужна для получения первого водительского удостоверения. Водители, у которых срок водительских прав истек и требуется замена документа. Водители, которых лишали прав в связи с определенными административными нарушениями и срок отбытия наказания вышел. Водители, у которых при прохождении обязательного периодического медосмотра выявлены симптомы или синдромы заболеваний, которые могут стать противопоказаниями к вождению транспорта.

Какие специалисты задействованы? Врач-терапевт, офтальмолог, психиатр, психиатр-нарколог, невролог (только для отдельных категорий, но при необходимости по направлению терапевта и при выявлении отдельных симптомов – для всего спектра категорий), отоларинголог (для отдельных категорий, самая распространенная категория B сюда не входит). Кроме всего прочего, потребуется сделать электроэнцефалограмму (в основном это касается категорий С, D, CE, DE, Tm, Tb, подкатегорий C1, D1, C1E, D1E, но, если невролог сочтет нужным – то на основании выявленных симптомов ряда заболеваний может отправить делать энцефалограмму любого). Проверяется также наличие в крови и моче психоактивных веществ, подтверждающих хроническое употребление алкоголя и наркотических или токсикологических средств. Этот пункт обязателен, если психиатр-нарколог, проанализировав состояние человека, заметит симптомы и синдромы заболеваний, не совместимых с управлением транспортным средством.

Какие симптомы могут стать отправной точкой для направления человека на дополнительные анализы? Приказ Минздрава говорит о том, что медосвидетельствование на наличие психоактивных веществ будет проводиться в два этапа: предварительные химико-токсикологические исследования (ХТИ) и подтверждающие ХТИ. Если в ходе предварительных ХТИ наличие искомых веществ не подтвердится – на этом все и закончится, берите подпись врача и шагайте дальше. Однако определен перечень симптомов и синдромов, на основании которого медики имеют право отправлять людей на дополнительное обследование. Достаточно не менее 3 клинических признаков из 18, предложенных в списке: