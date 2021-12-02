С 1 марта 2022 года – новые правила в получении медицинских справок для автомобилистов

Меньше трех месяцев осталось до внедрения в России новых правил для получения медицинской справки водителями. С 1 марта 2022 года, согласно приказу Минздрава (от 30 ноября 2021 года), врачи, проводящие «водительский» медосмотр, получат право выявлять «подозреваемых» в алкоголизме и употреблении наркотиков, а также тех, кто имеет заболевания, не совместимые с вождением (в некоторых случаях речь идет лишь об ограничении категории). Такие люди будут направляться на дополнительные анализы. Получение медицинской справки для них увеличится в цене значительно.
Приказ дает ответы на три самых главных вопроса:
Кто проходит медкомиссию? Новички, которым справка нужна для получения первого водительского удостоверения. Водители, у которых срок водительских прав истек и требуется замена документа. Водители, которых лишали прав в связи с определенными административными нарушениями и срок отбытия наказания вышел. Водители, у которых при прохождении обязательного периодического медосмотра выявлены симптомы или синдромы заболеваний, которые могут стать противопоказаниями к вождению транспорта.
Какие специалисты задействованы? Врач-терапевт, офтальмолог, психиатр, психиатр-нарколог, невролог (только для отдельных категорий, но при необходимости по направлению терапевта и при выявлении отдельных симптомов – для всего спектра категорий), отоларинголог (для отдельных категорий, самая распространенная категория B сюда не входит). Кроме всего прочего, потребуется сделать электроэнцефалограмму (в основном это касается категорий С, D, CE, DE, Tm, Tb, подкатегорий C1, D1, C1E, D1E, но, если невролог сочтет нужным – то на основании выявленных симптомов ряда заболеваний может отправить делать энцефалограмму любого). Проверяется также наличие в крови и моче психоактивных веществ, подтверждающих хроническое употребление алкоголя и наркотических или токсикологических средств. Этот пункт обязателен, если психиатр-нарколог, проанализировав состояние человека, заметит симптомы и синдромы заболеваний, не совместимых с управлением транспортным средством.
Какие симптомы могут стать отправной точкой для направления человека на дополнительные анализы? Приказ Минздрава говорит о том, что медосвидетельствование на наличие психоактивных веществ будет проводиться в два этапа: предварительные химико-токсикологические исследования (ХТИ) и подтверждающие ХТИ. Если в ходе предварительных ХТИ наличие искомых веществ не подтвердится – на этом все и закончится, берите подпись врача и шагайте дальше. Однако определен перечень симптомов и синдромов, на основании которого медики имеют право отправлять людей на дополнительное обследование. Достаточно не менее 3 клинических признаков из 18, предложенных в списке:
Например, если вы вдруг в очереди или в кабинете врача по какой-то причине начнете слишком явно «качать права», то это уже даст повод к отправлению вас на дополнительное обследование, поскольку налицо будет сразу три пункта из восемнадцати – «эмоциональная неустойчивость», «неадекватное поведение», «двигательное возбуждение». Среди оставшихся 15 пунктов – тремор век или рук, нарушение речи, вялая реакция зрачков на свет, тахикардия или брадикардия, пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами, неустойчивость в позе Ромберга и другие. Если у вы проходите курс лечения с применением внутривенных уколов - у врача тоже будет повод насторожиться при виде следов от инъекций. Естественно, все дополнительные анализы будут проводиться за ваш счет.
Отметим, что это уже не первая и даже не вторая попытка Минздрава навести порядок в водительском медосмотре и поставить заслон выдаче прав алкоголикам и наркоманам. Все предыдущие - наталкивались на обвинения в недостаточной проработке, в дороговизну обследования, поэтому сроки все время сдвигались. Эта история тянется уже более трех лет. Сейчас названа очередная дата для запуска нововведений – 1 марта 2022 года.
Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке, но у нас можно подсчитать, во что, помимо оплаты справок, в целом выливается содержания автомобиля при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».
Фото: med-komissiya.ru