АВТОВАЗ в ноябре 2021 года сократил продажи в России на 31%

АВТОВАЗ в ноябре реализовал на российском рынке 26373 автомобиля LADA – это на 30,7% меньше, чем годом ранее. Отрицательную динамику продаж на АВТОВАЗе связывают с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов и недостатком автомобилей в дилерской сети. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 320795 машин, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в ноябре остается LADA Vesta, чья реализация составила 9035 автомобилей (-23%). Второй результат показала LADA Granta – 7231 проданная машина (-50%). На третьем месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет LADA Largus с показателем 5037 реализованных универсалов и фургонов (+24%).

«Ситуация с поставками электронных компонентов постепенно улучшается, однако пока что рано прогнозировать точные сроки окончания этого кризиса. Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объемы производства и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года», – заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Фото: АВТОВАЗ