Новый Rolls-Royce Black Badge Ghost представлен в России

Компания Rolls-Royce представила в России топовую модификацию седана Ghost последнего поколения – исполнение Black Badge. Новинка доступна только со стандартной колесной базой по цене от 35,7 млн рублей.

Как пишет газета «Коммерсант», особенностью автомобиля стал эксклюзивный черный цвет кузова и декоративные элементы неоново-синего цвета, а вся хромированная отделка заменена черным хромом. Седан получил составные 21-дюймовые колесные диски из кованого алюминия и углепластика.

Интерьер Rolls-Royce Black Badge Ghost отделан в черно-синих тонах, передняя панель декорирована вставкой из черного деревянного шпона, углепластика и металлических нитей. Предусмотрены декоративные светодиодные «звезды» на передней панели и потолке.

Автомобиль получил перенастроенные 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, тормозную систему, полный привод и подвеску. Мощность 6,75-литрового V12 с двойным турбонаддувом увеличилась с 571 до 600 л.с., появилась спортивная выхлопная система и спортивный режим работы двигателя. До 100 км/ч новинка разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость та же, что и у базовой модели – 250 км/ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году компания Rolls-Royce Motor Cars реализовала на российском рынке более 200 автомобилей (+4%), установив новый рекорд продаж второй год подряд. Таким образом, Россия вновь закрепила за собой статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce. Как отмечается, драйверами роста стали внедорожник Cullinan и модели Black Badge. Также неизменным спросом пользуется флагманская модель Phantom. Вслед за российской премьерой нового Rolls-Royce Ghost в октябре прошлого года, в 2021-м марка начала первые поставки новинки на российский рынок.



Фото: Rolls-Royce