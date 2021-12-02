Bentley Continental GT получил новое исполнение Mulliner Blackline

Компания Bentley представила исполнение Mulliner Blackline для моделей Continental GT и GT Convertible.

Как сообщает пресс-служба британского автопроизводителя, в версии Blackline все декоративные элементы экстерьера, за исключением крылатой литеры B, выполнены в черном цвете, в том числе и рамка решетки радиатора. Вместо стандартных для GT Mulliner атласных серебристых наружных зеркал заднего вида версия Blackline получила глянцево-черные детали цвета Beluga. Фирменные вентиляционные отверстия Mulliner на крыльях также выполнены в черном цвете с глянцевыми надписями Mulliner. Решетка радиатора остается черной, сохраняя блестящие грани объемного рисунка. Кроме того, в черном цвете выполнены решетки воздухозаборников в нижней части бампера.

GT Mulliner Blackline комплектуется 22-дюймовыми колесными дисками черного цвета с самовыравнивающимися колпаками для ступиц, обрамленными хромированным кантом. В ближайшее время клиентам будут предложены черные колесные диски Mulliner с контрастными полированными сегментами.

Интерьер GT Mulliner предстал в новой версии Blackline в неизменном виде. Клиенты могут выбрать любые цветовые сочетания для кожаной отделки и прострочки из широчайшей палитры Mulliner или воспользоваться одной из восьми рекомендованных трехцветных комбинаций.

В набор опций Mulliner Driving Specification входит оригинальная отделка интерьера Bentley с прострочкой «ромб в ромбе» на сиденьях, дверях и накладках в задней части салона, создающей контрастные акценты вдоль ромбовидного рисунка.

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Фото: Bentley