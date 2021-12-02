Новый компактвэн Kia получит название Carens

Новая модель Kia для индийского рынка, относящаяся к сегменту компактных минивэнов, получит название Carens. В его основе лежит идея возрождения (Car+Renaissance, «Автомобиль+Возрождение»), которая символизирует начало новой эпохи. Мировая премьера новинки намечена на 16 декабря, а выход на рынок Индии состоится в первом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый Kia Carens, наследник компактного минивэна, выпускавшегося с 1999 по 2019 год, будет иметь трехрядную компоновку. При создании модели был сделан акцент на сочетании вместительного пространства, премиального качества и современного высокотехнологичного оснащения, ставшего фирменной чертой современных моделей Kia. В дополнение к этому Carens будет предлагать смелую дизайнерскую стилистику кроссовера.

Напомним, компактный минивэн Carens станет четвертой моделью Kia на рынке Индии. Первой моделью Kia, выпускающейся на территории этой страны, стал компактный кроссовер Seltos. Также на индийском рынке компания сегодня предлагает кроссвэн Carnival и субкомпактный кроссовер Sonet. Последний меньше чем за год стал одним из самых продаваемых компактных кроссоверов в Индии, а объем продаж модели превысил отметку в 100 тыс. экземпляров.

На сегодняшний день Kia India занимает четвертое место среди автомобильных компаний на рынке Индии и стала самым быстрорастущим автопроизводителем, достигнув отметки в 300 тыс. проданных автомобилей менее чем за два года деятельности. В 2019 году Kia открыла собственный завод в регионе Анантапур, инвестиции в создание которого составили 1,1 млрд долларов США. Ежегодно завод в Анантапуре способен выпускать приблизительно до 300 тыс. автомобилей. При проектировании производственных линий этого предприятия брался в расчет и выпуск полностью электрических и гибридных автомобилей, который начнется в будущем. Дилерская сеть Kia в Индии на сегодняшний день насчитывает более 300 точек.

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Фото: Kia