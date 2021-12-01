Автомобили с пробегом с начала 2021 года стали дороже на 34%

С января по ноябрь нынешнего года подержанные автомобили подорожали в среднем на 34%. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Так, в ноябре средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в России достигла 922 тыс. рублей. Учитывая то, что в январе этот показатель находился на уровне 688 тыс. рублей, с начала года рост средней цены составил 234 тысячи, или 34%.

При этом только за последний осенний месяц подержанные машины стали дороже в среднем на 49 тысяч, или примерно на 6%. И это удорожание оказалось сильнее, чем в предыдущие месяцы 2021 года. Напомним, что в октябре автомобили с пробегом подорожали в среднем на 4%, а в сентябре – на 5%.

Подробная информация о ценах на вторичном рынке содержится здесь.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ