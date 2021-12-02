Ford представил в Китае конкурента Honda CR-V

Компания Ford в рамках прошедшего недавно автосалона в Гуанчжоу представила новый кроссовер Equator Sport, который разработан для китайского рынка и составит конкуренцию Honda CR-V. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж, намеченного на первую половину следующего года.

Как пишет портал Autonews.ru, внешне новый автомобиль напоминает уменьшенную версию большого кроссовера Equator с трехрядным салоном, представленного весной нынешнего года. При этом Equator Sport создан на совершенно другой платформе: размер его колесной базы равен 2765 мм, тогда как у Equator этот показатель составляет 2865 мм. Салон новинки выполнен в том же стиле с характерной компоновкой: 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель заключена в один блок с сенсорным дисплеем мультимедиа такой же диагонали.

Под капотом Ford Equator Sport установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый наддувный мотор, развивающий 173 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Агрегат работает вместе с автоматической коробкой передач. Предусмотрены модификации как с передним, так и полным приводом. Максимальная скорость кроссовера составляет 180 км/ч.

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Фото: Motor1.com