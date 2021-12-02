Компания Ferrari представила эксклюзивный суперкар Daytona SP3, который стал третьей моделью линейки Icona. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом в 599 экземпляров по цене от 2 млн евро каждый. Напомним, первыми моделями семейства Icona стали открытые Ferrari Monza SP1 и Ferrari Monza SP2, показанные в 2018 году, пишет газета «Коммерсант».

Новый Ferrari Daytona SP3 посвящен гонке «24 часа Дайтоны» 6 февраля 1967 года, в которой первые три места на финише заняли спорткары Ferrari – модели 30 P3/4, 330 P4 и 412 P. Модель Daytona SP3, получившая кузов тарга со съемным жестким верхом, выполнена в фирменном стиле современных Ferrari, но с отсылкой к гоночным автомобилям 1960-х годов.

Интерьер также получил отсылки к классическим гоночным моделям. Особенностью салона стали жестко зафиксированные кресла, поэтому на месте водителя регулируется не только руль, но и педальный блок. Предусмотрены мультифункциональный руль, цифровая панель приборов. Салон отделан углепластиком и кожей.

Daytona SP3 с углепластиковым кузовом и карбоновым шасси оснащен 6,5-литровым атмосферным V12 от спорткара Ferrari 812 Competizione, но за счет доработок его мощность увеличили до 840 л.с. Мотор сочетается с модернизированной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Суперкар оснастили самыми современными версиями фирменных электронных ассистентов водителя.

А какие модели официально представлены на российском рынке в настоящее время? Посмотреть и сравнить их цены и комплектации можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Ferrari