«Рольф» прокомментировал ситуацию с иском Генпрокуратуры о взыскании 13 млрд рублей

Компания «Рольф» аккумулировала на счетах 12,85 млрд рублей, необходимые для обеспечения гражданского иска Генпрокуратуры, и ожидает немедленной разблокировки счетов.

Как говорится в сообщении компании, 24 ноября Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с гражданским иском о взыскании солидарно в доход Российской Федерации с Петрова Сергея Анатольевича и АО «Рольф» денежных средств в сумме 12 млрд 850 млн рублей как имущества, в отношении которого Петровым Сергеем Анатольевичем, по мнению прокуратуры, «не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации доказательства его приобретения на законные доходы». В качестве обеспечения иска службой судебных приставов был произведен арест средств на счетах компании.

Сложившаяся ситуация не оказала существенного влияния на операционную деятельность компании, дилерские центры «Рольф» продолжают работать в штатном режиме – продолжается выдача автомобилей клиентам, заключение новых контрактов, сервисное обслуживание автомобилей, при этом АО «Рольф» проводит все расчеты с кредиторами.

Вместе с тем АО «Рольф» обеспечило накопление на своих счетах в одном из банков суммы в размере 12 млрд 850 млн рублей, на которую наложен арест, и 30 ноября 2021 года обратилось в службу судебных приставов-исполнителей с заявлением о снятии ареста с другого имущества АО «Рольф», в том числе с денежных средств в других банках. В силу п. 4 ст. 81 Закона об исполнительном производстве «судебный пристав-исполнитель незамедлительно принимает меры по снятию ареста с излишне арестованных банком или иной кредитной организацией денежных средств и драгоценных металлов должника». Учитывая данные обстоятельства, в компании «Рольф» ожидают, что службой судебных приставов-исполнителей будут немедленно сняты аресты с излишне арестованного имущества, а также прекращены действия по дальнейшему аресту имущества АО «Рольф».

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Фото: «Рольф»