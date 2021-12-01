Восемь важных изменений для автовладельцев в декабре 2021 года

Традиционно в начале месяца мы решили собрать вместе новости, касающиеся автомобильного мира. Какие-то из готовящихся изменений уже произошли или происходят сегодня, другие готовятся к вступлению в силу. Предупрежден - значит, вооружен!

- Итак, транспортный налог за 2020 год автовладельцы должны были уплатить до 1 декабря. Дело это - традиционное, особых объяснений не требует: не успел оплатить - налоговая начнет начислять пени за каждый день просрочки и запустит свою систему взимания долгов. Особо злостным неплательщикам грозит арест счетов и насильственное изъятие задолженности.

- До 1 декабря автомобили необходимо было переобуть в зимние шины. Большинство из нас это сделали, конечно, раньше. Однако именно 1 декабря является некой календарной датой, позволяющей инспекторам ГИБДД применять штрафные санкции. Сроки перехода с одних шин на другие определены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». И хотя в 2021 году глава 12 Административного Кодекса не содержит ссылок на Технический регламент Таможенного союза и, вроде, как такого штрафа пока быть не может, но существует штраф за использование изношенной зимней резины - 500 рублей, если глубина протектора на самом изношенном месте - менее 4 мм.

- Самое главное из ожидаемых декабрьских событий для автовладельцев - ожидаемая отмена техосмотра для легкового личного транспорта. Напомним, в первом чтении депутаты за таковую отмену уже проголосовали, сейчас в законопроект вносятся поправки. Уже через неделю назначено очередное рассмотрение и до конца года закон могут одобрить и принять. В силу он вступит только после одобрения Президентом РФ и официального опубликования.

- В декабре завершится эксперимент для автовладельцев, который проводится двумя министерствами РФ - МВД и Минцифры. В ходе этого эксперимента водителям разрешалось по требованию сотрудников ГИБДД предъявлять им не бумажное свидетельство о регистрации автомобиля, а электронное (документ в виде QR-кода) - с помощью мобильного приложения на смартфоне. При этом иметь при себе бумажную версию пока все равно необходимо. Вот завершится эксперимент, сочтут его итоги успешными - тогда, возможно, электронные свидетельства приравняют в правах с бумажными и запустят в обыденную жизнь без всяческих оговорок.

- 3 декабря должен был вступить в силу запрет на ввоз в нашу страну автомобилей с правым рулем и без системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако в сентябре 2021 года Правительство РФ решило продлить временные правила по ввозу таких автомобилей еще на год. Этот порядок установлен в отношении праворульных автомобилей с пробегом, «ввозимых на территорию России жителями Дальневосточного федерального округа или переселяющимися на постоянное место жительства в Дальневосточный федеральный округ». Он разрешает в течение года ввезти указанным категориям граждан одно транспортное средство категории M1 (легковой автомобиль) или N1 (грузовой автомобиль полной массой до 3,5 тонны), не имеющих аппаратуру вызова экстренных служб.

- Кроме всего этого, в декабре ожидается рассмотрение большого перечня законопроектов, связанных с транспортными средствами и водителями. Так, например, ожидается к принятию законопроект, связанный с работой в такси, ограничивающий лицам с непогашенной судимостью возможность работы в перевозках пассажиров. Об этом напоминает портал Автосправочная.ком. Предлагается, чтобы при устройстве на работу в такси претендент предъявлял справку об отсутствии судимости либо справку о прекращении уголовного преследования.

- Еще один законопроект, который планируется рассмотреть в декабре - правда, пока только в первом чтении - о возможности задержания транспортных средств иностранных перевозчиков, водители которых успели на территории РФ заработать штрафы и их не оплатили.

- О продаже красивых номеров для автомобилей говорится давно, однако механизмы проведения аукционов по ним не прописаны. В декабре Госдума планирует рассмотреть и этот вопрос, но пока тоже только в первом чтении. До 7 декабря принимаются предложения и замечания к ним.

Это лишь часть вопросов, связанных с транспортом, которые планируются к рассмотрению в декабре. У депутатов есть целый ряд и других предложений - например, по законодательным ограничениям для лихачей на дорогах, за хулиганство на дорогах предлагали ввести наказания еще в 2020 году - какие-то из них могут успеть принять до наступления Нового года. Возможно, и портал Госуслуги, который в последнее время активно трудится над расширением своего функционала (в том числе, услуг для автовладельцев) предложит в декабре свои новости.

Об основных трендах на рынке и в автопроме поговорим в рамках онлайн-форума Autostat Analytic Day, который пройдет 15 декабря. Подробности и регистрация на бесплатное участие – здесь.

Фото: АВТОСТАТ