Очередной рост цен на автомобили LADA стал максимальным с начала 2021 года

АВТОВАЗ с 1 декабря 2021 года вновь переписал прайс-листы на свои модели. Таким образом, это уже седьмое массовое повышение стоимости автомобилей LADA с начала нынешнего года, причем нынешний рост цен стал максимальным в 2021 году.

Как сообщает сайт «Цена Авто», удорожание по большинству моделей LADA составило 25–40 тыс. рублей. На минимальные 8–16 тыс. рублей подорожали только внедорожники из семейства Niva Legend. Напомним, что предыдущее повышение цен на автомобили LADA произошло в середине октября, и тогда прибавка была существенно меньше – от 6600 до 20 тыс. рублей.

Как заявил ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, АВТОВАЗ планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, АВТОВАЗ в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA – корейских Hyundai и Kia.

«Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. АВТОВАЗу удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей LADА», – отметил С.Чемезов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 25573 автомобиля LADA – это на 31% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 294422 машины, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 22,4% против 22,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ