Chery привезет в Россию новый кроссовер Omoda 5

Компания Chery в 2022 году планирует привезти в Россию новый кроссовер Omoda 5, который был недавно представлен на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», добавив, что название Omoda 5 для российского рынка пока не подтверждено.

В Китае Chery Omoda 5 поступит в продажу во втором квартале 2022 года. Этот кроссовер стал родоначальником новой линейки, нацеленной на молодых потребителей поколения Z, которая будет включать еще 3-4 модели. Габариты Chery Omoda 5 составляют 4400 х 1830 х 1585 мм при колесной базе 2630 мм. По параметрам он находится между Geely Coolray и Haval Jolion. При этом выглядит Omoda 5 футуристичнее обоих потенциальных конкурентов – во многом благодаря двухъярусной оптике с узкой линией дневных ходовых огней, а также решетке радиатора, ставшей частью бампера. Профиль кроссовера чем-то напоминает упомянутый Coolray, однако Omoda 5 кажется массивнее. Задняя часть автомобиля отличается фонарями, объединенными в единую линию, а также хромированной окантовкой выхлопной системы.

Что касается интерьера Chery Omoda 5, экраны центральной консоли и приборной панели представляют собой единый блок, а количество физических кнопок сведено к минимуму. Стоит также отметить дефлекторы обдува, объединенные в единый горизонтальный элемент, а также сенсорный блок управления климат-контролем и беспроводную зарядку для смартфона.

Под капотом Omoda 5 установлен 1,6-литровый представитель семейства Астесо, знакомый россиянам по EXEED TXL. В Китае он форсирован до 197 л.с. и выдает 290 Нм, а пару ему составляет 7-ступенчатый «робот». Подвеска соответствует мощному двигателю: спереди она представлена стандартным «Макферсоном», а на задней оси можно увидеть многорычажную независимую схему. При этом стоит отметить, что Omoda 5, как и большинство моделей Chery, – переднеприводный кроссовер.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Chery