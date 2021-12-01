Минпромторг ожидает сохранения дефицита чипов до конца 2022 года

Дефицит электроники для автомобильной промышленности, скорее всего, в 2022 году не будет полностью преодолен, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

"Причин для мирового дефицита автокомпонентов много. Там и технологические войны, и пандемия. Тем не менее, те новые производственные мощности, которые вводятся, те решения, которые испытываются, позволят стабилизировать ситуацию", - считает чиновник, которого цитирует агентство "Финмаркет".

По словам Шпака, сложившийся мировой дефицит автоэлектроники формирует возможности для создания в России собственных производств. "У нас есть соответствующие разработки компонентов, которые уже используются в автомобилях, так и в части перспективных решений, связанных с автономным вождением, с машинным зрением и т.д.", - отметил он.

Мировой дефицит полупроводников сохранится до 2022 года, однако к середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объема поставок, прогнозирует один из ведущих аналитиков JPMorgan. Недостаток микросхем негативно сказывается на целом ряде отраслей, от автомобилестроения до производства бытовых приборов, персональных компьютеров и смартфонов.

Некоторые аналитики и инвесторы ожидают, что дефицит сохранится до 2023 года, однако эксперты JPMorgan настроены более оптимистично. "Мы не ожидаем, что 2023 год будет характеризоваться дефицитом предложения," - сказал содиректор по исследованиям JPMorgan в области технологий, СМИ и телекоммуникаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе Гокул Харихаран.

Однако 2022 год "будет немного более непростым", отметил он. Ситуация может улучшиться во втором полугодии следующего года, однако первое полугодие, вероятно, все еще будет характеризоваться дефицитом, сказал Харихаран.

JPMorgan рекомендует инвесторам обращать внимание на более долгосрочные тренды на рынке полупроводников, которые в большей степени можно считать структурными нежели циклическими, отмечает эксперт. К структурным трендам, как правило, относятся перманентные изменения в отрасли, тогда как на циклические тренды влияет бизнес-цикл, и они обычно возвращаются к начальной точке после нескольких лет.

А сколько будут стоить автомобили на вторичном рынке после «ураганного» 2021 года? Как сохранится их остаточная стоимость (Residual value)? Эти вопросы будут обсуждаться в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day», которая пройдет 15 декабря 2021 года.