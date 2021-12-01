Японский авторынок в ноябре 2021 года снизился на 14%

Японский авторынок в ноябре снизился на 13,8% до 188723 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за одиннадцать месяцев 2021 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 208 тыс. 563 машины (-2,6%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 20% до 95578 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 24368 машин (+3,8%). Замыкает тройку лидеров на этот раз Nissan, реализовавший 17628 автомобилей (+4,3%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России, в автосалонах проверенных дилеров.