Nissan будет выпускать в Китае X-Trail старого и нового поколения одновременно

Кроссовер Nissan X-Trail нового, четвертого поколения уже продается в США (там модель известна как Rogue) и в Китае, а в скором времени доберется и до России. Что же касается актуального, «третьего» X-Trail, то на него у автопроизводителя особые планы: кроссовер продолжат производить на заводе СП Dongfeng-Nissan, но под названием X-Trail Honor, пишет портал Motor.ru.

Гамму модели сократят до одной версии с базовым 2,0-литровым двигателем, вариатором и передним приводом, однако комплектации урезать не планируется. Соответственно, стоить такой автомобиль будет на порядок дешевле X-Trail четвертого поколения, цены на которой в Китае начинаются от 182 тыс. юаней (2,1 млн рублей по нынешнему курсу).

Что же касается Nissan X-Trail нового поколения, то версии для Китая и США отличаются дизайном бамперов и габаритами: китайский кроссовер на 2 см шире американского, а его колесная база не изменилась относительно предшественника и составляет 2,7 м. Новинка доступна на китайском рынке с трехцилиндровым мотором 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, который выдает 204 л.с. Предусмотрен передний либо полный привод.

Ожидается, что в течение 2022 года новый X-Trail доберется и до российского рынка. Скорее всего, кроссовер получит атмосферный агрегат объемом 2,5 литра, в то время как нынешнюю модель можно купить с двигателями 2.0 (144 л.с.) и 2.5 (171 л.с.). Актуальные на конец ноября цены лежат в диапазоне от 2 миллионов до 2 млн 656 тыс. рублей.

В каких автосалонах официальных дилеров в России есть новые автомобили Nissan, можно проверить здесь.

Фото: Autohome.com.cn