В Липецкой области в 2022 году планируют начать выпуск электромобилей

Компания «Моторинвест» в 2022 году планирует начать производство электромобилей на своем заводе в Липецкой области. Об этом агентству «ТАСС» сообщила начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова, добавив, что благодаря реализации проекта будет создано не менее 250 рабочих мест.

«У нас есть индустриальный парк «Рождество». Есть инвестор, который планирует на территории этого частного завода с привлечением сторонних инвесторов начать производить электромобили. Наш проект будет небольшой, частный, гибкий и мобильный, он будет иметь возможность масштабироваться: от крупноузловой сборки до полного цикла производства, в том числе производства «сердца» электромобилей – аккумуляторных батарей», – рассказала Евгения Локтионова. По ее словам, в Ельце Липецкой области расположен завод «Энергия» по производству батарей, с которым по новому проекту возможна кооперация для создания аккумуляторных батарей к электромобилям.

Напомним, завод «Моторинвест», расположенный в Краснинском районе Липецкой области, в 2016-2019 годах занимался выпуском компактных кроссоверов Changan CS35. Согласно новой концепции развития электротранспорта в России, в 2022 году объем производства на этом предприятии может составить около 3 тыс. электромобилей.

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