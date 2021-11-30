Mitsubishi и GAC представили электрокроссовер Airtrek

Компании Mitsubishi и GAC представили на прошедшем недавно автосалоне в Гуанчжоу электрический кроссовер совместной разработки, который получил название Airtrek. Сборку новинки организуют на мощностях совместного предприятия GAC-Mitsubishi, старт производства намечен на начало 2022 года, а у дилеров Airtrek появится уже в марте. Цены будут начинаться 210,8 тыс. юаней (около 2,4 млн рублей по нынешнему курсу), пишет портал Motor.ru.

Mitsubishi Airtrek представляет собой перелицованный GAC Aion V: от «донора» новинка отличается переиначенной передней частью в фирменном X-образном стиле Mitsubishi, иной оптикой, остеклением и бамперами. В салоне на передней панели установлены два раздельных экрана – под козырьком перед водителем расположена виртуальная панель приборов, а по центру – сенсорный дисплей мультимедийной системы.

А вот начинка у Mitsubishi Airtrek та же, что и у Aion V: его приводит в движение 184-сильный электромотор, а на одном заряде батареи емкостью 70 киловатт-часов новинка проезжает 520 км по циклу CLTC.

Если сравнивать габариты, то Airtrek находится между обновленным Eclipse Cross и новым Outlander: в длину электромобиль достигает 4,63 метра, а расстояние между осями составляет 2,83 метра. В основе кроссовера лежит платформа GEP (GAC Electric Platform) с полузависимой задней подвеской, та же, что и у Aion V.

Напомним, Mitsubishi ранее уже использовала название Aitrek: в период с 2001 по 2008 год под этим именем на японском рынке продавался Outlander первого поколения.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Что говорят эксперты о его перспективах? Какие марки и модели представлены в этом сегменте сегодня? Вся подробная информация об этом содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Mitsubishi