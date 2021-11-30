Продажи автомобилей Kia с пробегом в октябре остались на прошлогоднем уровне

Российские дилеры Kia в рамках программы «Kиа Проверено. С пробегом» по итогам октября реализовали 762 автомобиля с пробегом, что соответствует уровню прошлого года. За десять месяцев 2021 года было реализовано 8784 сертифицированных автомобиля Kia с пробегом (+24%), сообщает пресс-служба Kia. В настоящее время по программе «Kиа Проверено. С пробегом» работают 166 официальных дилеров Kia в России.

В рамках программы «Kиа Проверено. С пробегом» продаются только автомобили Kia в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера Kia, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

По данным Kia, каналы поступления автомобилей «Kиа Проверено. С пробегом» разнообразны: это и автомобили из парков официальных дилеров Kia и Kia Motors Rus and CIS, и автомобили, сданные клиентами по системе trade-in, и автомобили, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.

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Фото: Kia