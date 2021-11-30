Kia готовит две новинки для российского рынка

Компания Kia в первой половине 2022 года начнет продажи в России кроссовера Sportage пятого поколения, а во втором полугодии в нашей стране появится электрический кроссовер Kia EV6. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе корейской марки.

Напомним, европейская версия нового поколения кроссовера Kia Sportage была представлена в сентябре этого года. Новинка получила более короткую колесную базу по сравнению с «глобальным» вариантом модели, чья мировая премьера состоялась в июле. Габаритная длина европейской версии Sportage составляет 4515 мм, ширина 1865 мм, а высота – 1645 мм (пропорции глобальной версии, соответственно, 4660 х 1865 х 1660 мм). Несмотря на укороченную колесную базу 2680 мм (глобальная версия – 2755 мм), на втором ряду сидений запас пространства в области ног составляет 996 мм (глобальная версия – 1050 мм), а в области головы – 998 мм (1000 мм). Емкость багажника – 591 л (замер по VDA), что лишь на 46 л меньше, чем у «глобальной» модели.

Среди инновационных технологических решений – новое поколение электронно-управляемой подвески ECS, новая система выбора типов покрытия Terrain Mode, система предотвращения фронтальных столкновений FCAA с функцией предотвращения столкновений со встречным транспортом при левом повороте JT, ассистент движения по автомагистралям HDA, интеллектуальный круиз-контроль с получением информации от навигационной системы (NSCC), интеллектуальный ограничитель скорости ISLA, а также интеллектуальный ассистент дистанционной парковки.

Нынешний Kia Sportage доступен в России с бензиновыми моторами рабочим объемом 2,0 и 2,4 л, развивающими 150 и 184 л.с. соответственно. Базовый двигатель способен работать с механической коробкой или с «автоматом», а более мощный сочетается только с автоматической трансмиссией. Цены на модель начинаются от 1 млн 842 тыс. 900 рублей.