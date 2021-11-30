Kia готовит две новинки для российского рынка

Компания Kia в первой половине 2022 года начнет продажи в России кроссовера Sportage пятого поколения, а во втором полугодии в нашей стране появится электрический кроссовер Kia EV6. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе корейской марки.
Напомним, европейская версия нового поколения кроссовера Kia Sportage была представлена в сентябре этого года. Новинка получила более короткую колесную базу по сравнению с «глобальным» вариантом модели, чья мировая премьера состоялась в июле. Габаритная длина европейской версии Sportage составляет 4515 мм, ширина 1865 мм, а высота – 1645 мм (пропорции глобальной версии, соответственно, 4660 х 1865 х 1660 мм). Несмотря на укороченную колесную базу 2680 мм (глобальная версия – 2755 мм), на втором ряду сидений запас пространства в области ног составляет 996 мм (глобальная версия – 1050 мм), а в области головы – 998 мм (1000 мм). Емкость багажника – 591 л (замер по VDA), что лишь на 46 л меньше, чем у «глобальной» модели.
Среди инновационных технологических решений – новое поколение электронно-управляемой подвески ECS, новая система выбора типов покрытия Terrain Mode, система предотвращения фронтальных столкновений FCAA с функцией предотвращения столкновений со встречным транспортом при левом повороте JT, ассистент движения по автомагистралям HDA, интеллектуальный круиз-контроль с получением информации от навигационной системы (NSCC), интеллектуальный ограничитель скорости ISLA, а также интеллектуальный ассистент дистанционной парковки.
Нынешний Kia Sportage доступен в России с бензиновыми моторами рабочим объемом 2,0 и 2,4 л, развивающими 150 и 184 л.с. соответственно. Базовый двигатель способен работать с механической коробкой или с «автоматом», а более мощный сочетается только с автоматической трансмиссией. Цены на модель начинаются от 1 млн 842 тыс. 900 рублей.
Мировая премьера электрического кроссовера Kia EV6 состоялась в марте 2021 года. Это первый электромобиль марки, который изначально разрабатывался как автомобиль на аккумуляторных батареях (battery electric vehicle, BEV). Модель создана на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»), что позволило сделать пол Kia EV6 абсолютно плоским и увеличить колесную базу до 2900 мм.
Силовая установка Kia EV6 предлагается в различных конфигурациях. Электромобиль может иметь привод на заднюю ось или на обе оси – соответственно, один или два электродвигателя. Клиент может выбрать стандартную аккумуляторную батарею (запас энергии 58 кВт/ч) или батарею с увеличенным до 77,4 кВт/ч запасом энергии.
Электромобили Kia EV6 со стандартной батареей в версии с приводом на заднюю ось оснащаются электродвигателем мощностью 170 л.с. У полноприводных версий суммарная мощность силовой установки составляет 235 л.с. Для электромобилей с батареей с увеличенным запасом энергии эти характеристики, соответственно, равны 228 л.с. и 325 л. с. Крутящий момент двигателя задних колес составляет 350 Нм, а двигателя передних колес – 255 Нм. Таким образом, в полноприводной спецификации суммарный крутящий момент составляет внушительные 605 Нм.
В европейской спецификации расчетный запас хода Kia EV6 с приводом на одну ось и батареей с запасом энергии 77,4 кВт/ч составляет до 528 км на одной зарядке (по методике WLTP). В полноприводной версии запас хода составляет 506 км. В этой спецификации электромобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с. С батареей с запасом энергии 58 кВт/ч полноприводный EV6 разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с.
На первом этапе планируется начать продажи электрокроссовера Kia EV6 в крупных городах России – Москве и Санкт-Петербурге, – а затем постепенно расширять присутствие этой модели в других городах страны. При сотрудничестве с партнерами-дилерами в ключевых городах России будут созданы собственные зарядные станции Kia. Компания Kia также изучает перспективы в последующие годы расширить линейку предлагаемых в России электромобилей бренда, а также рассматривает возможность включить модель EV6 в модельный ряд сервиса подписки Kia Flex.
А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Что говорят эксперты о его перспективах? Какие марки и модели представлены в этом сегменте сегодня? Вся подробная информация об этом содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».
Фото: Kia