УАЗ возвращается на рынок Анголы

Ульяновский автозавод возобновил присутствие на рынке Анголы, где начались продажи флагманского внедорожника УАЗ «Патриот». Поставленные в республику автомобили из пробной партии были продемонстрированы потенциальным клиентам, проявившим большую заинтересованность в модели, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Таким образом, в рамках планомерной реализации стратегии экспортного развития УАЗ продолжает расширять географию продаж. Параллельно продвижению марки в странах Южной и Северной Америки с высоким уровнем социально-экономического развития – Чили, Мексике, США – УАЗ стремится закрепить успех и на африканском континенте. Новым направлением в данном регионе стала Республика Ангола, вновь открывшая границы для ульяновского бренда после 18-летнего перерыва в сотрудничестве.

«Развивающиеся государства Африки издавна считаются традиционной прерогативой УАЗ. Здесь требуются и пользуются успехом надежные и неприхотливые транспортные средства, готовые к самым суровым условиям эксплуатации. Ангола, как один из крупнейших рынков на материке, в настоящее время переживает динамичное развитие. И мы возвращаемся в страну, где фактически отсутствовали с 2003 года, с новыми продуктами, способными реализовать свой потенциал в жестких африканских условиях», – заявил руководитель департамента экспортных продаж УАЗа Алексей Заболотнов.

По его словам, стратегия экспортного развития УАЗа также предусматривает дальнейшую экспансию на африканский континент. В частности, в фокусе страны с левосторонним движением – специально для тех рынков подразделение «Соллерс Инжиниринг» готовит конструктивные изменения моделей линейки УАЗ для соответствующего расположения руля.

В перспективе на рынке Республики Анголы будет представлен весь модельный ряд УАЗ. По оценке представителей африканской стороны, на начальном этапе емкость рынка в количественном выражении составит несколько сотен машин ежегодно. Поставка коммерческой партии автомобилей запланирована на 2022 год.

Наличие всех новых автомобилей УАЗ у официальных дилеров марки в России можно проверить здесь.

Фото: УАЗ